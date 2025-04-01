"Нужен срок": президент Финляндии предложил Трампу дату перемирия между Украиной и РФ (видео)

Президент Финляндии Александр Стубб поделился деталями своего разговора с Дональдом Трампом во время игры в гольф 29 марта. По его мнению, американский лидер единственный может быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, а датой начала перемирия должна стать Пасха — 20 апреля.

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Своим видением достижения перемирия президент Финляндии после встречи с Трампом поделился в интервью Fox News.

По его словам, встреча с американским лидером содержала два важных месседжа.

"Во-первых, он, вероятно, единственный человек в мире, который может быть посредником для достижения мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин уважает и во многом боится Дональда Трампа. Во-вторых: мы нуждаемся в перемирии, и мы нуждаемся в дате прекращения огня. И эта дата должна быть 20 апреля", — сказал финский политик журналистке.

По его мнению, российский диктатор остается единственным, кто оттягивает прекращение огня, и если Кремль не будет делать шагов к завершению войны, его нужно будет заставить к этому жесткими санкциями.

"Если Путин — а он единственный, кто не принимает прекращение огня, потому что США, Европа и Украина хотят этого — если он не согласится, мы должны будем ввести колоссальные санкции со стороны США и Европы", — сказал он.

Кроме того, президент Финляндии о деталях встречи с Трампом рассказал на пресс-конференции в Лондоне 30 марта, сообщал финский вещатель Yle. Он отметил, что заверил американского коллегу в решительной поддержке Финляндией и Европой Украины в захватнической войне России. На вопрос Трампа о том, можно ли доверять Путину, финский лидер, по его словам, ответил, что "не может" этого делать.

Он отметил, что предложил дату вероятного перемирия — 20 апреля.

"Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что это около трех месяцев пребывания Трампа в должности", — пояснил Александр Стубб.

Президент Финляндии рассказал Зеленскому детали встречи

Владимир Зеленский также прокомментировал встречу американского и финского коллег. Президент Финляндии рассказал Зеленскому в телефонном разговоре детали беседы, а украинский лидер в свою очередь заверил, что Киев готов максимально быстро и содержательно работать с партнерами для приближения мира.

"Сейчас Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше. Путин играет в ту же игру, что и всегда, начиная с 2014 года. Это опасно для всех. И на это должна быть соответствующая реакция США, Европы и всех наших партнеров в мире, которые стремятся к миру", — отметил Зеленский.

Что президент Финляндии говорил о перемирии между Украиной и РФ

Финский лидер 15 марта выражал убеждение, что РФ просто "тянет время" и не хочет достичь прекращения огня в российско-украинской войне. Президент Финляндии отмечал, что Кремль не отказался от своего желания уничтожить независимость и суверенитет Украины и разрушить ее территориальную целостность.

31 января президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что перемирие между Украиной и РФ, по его мнению, удастся достичь не ранее, чем через 3 месяца. Также он отмечал, что Путина нужно принуждать к переговорам, а не склонять к ним.