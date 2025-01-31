Президент Финляндии назвал сроки, которые понадобятся для перемирия между Украиной и РФ

По словам Александра Стубба, перемирие может произойти уже в ближайшие месяцы, хотя Путин понимает только жесткую риторику и его нужно принуждать к миру.

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Между Украиной и РФ сначала состоится перемирие, достичь которого удастся не раньше, чем через три месяца. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам", — сказал Стубб.

По его словам такое перемирие может произойти уже в ближайшие месяцы. В то же время уже сейчас и в течение следующего времени Украину следует поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм относительно возможного перемирия вырос.

Президент Финляндии также признал действенным метод Трампа, который выдвигает ультиматум и принуждает Путина к мирным переговорам. По его мнению, Путина нужно именно принуждать к переговорам, а не склонять к ним.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп", — подчеркнул Стубб.

Он также подчеркнул, что Европа должна участвовать в мирных переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Напомним, 28 января Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "нелегитимным" и сообщил, что он не может отменить собственный запрет на ведение переговоров с РФ.

27 января турецкое издание Hürriyet обнародовало материал, в котором говорится о том, что переговоры Украины и России по завершению войны могут начаться в апреле-мае 2025 года.