Президент Фінляндії назвав строки, які знадобляться для перемир'я між Україною та РФ

За словами Александра Стубба, перемир'я може статись вже у найближчі місяці, хоча Путін розуміє тільки жорстку риторику і його потрібно примушувати до миру.

Related video

Між Україною та РФ спочатку відбудеться перемир'я, досягнути якого вдасться не раніше, ніж за три місяці. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Спочатку будуть прагнути до перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і до мирних переговорів", — сказав Стубб.

За його словами таке перемир'я може статись вже у найближчі місяці. Водночас вже зараз та протягом наступного часу Україну слід підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів про перемир'я і мир.

Стубб зізнався, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм щодо можливого перемир'я зріс.

Президент Фінляндії також визнав дієвим метод Трампа, який висуває ультиматум і примушує Путіна до мирних переговорів. На його думку, Путіна потрібно саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

"Особисто я думаю, що Путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп", — наголосив Стубб.

Він також підкреслив, що Європа повинна брати участь у мирних переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських структур безпеки.

Нагадаємо, 28 січня Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "нелегітимним" і повідомив, що він не може скасувати власну заборону щодо ведення переговорів із РФ.

27 січня турецьке видання Hürriyet оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що переговори України та Росії щодо завершення війни можуть розпочатися у квітні-травні 2025.