Переговори України та Росії щодо завершення війни можуть розпочатися у квітні-травні, — Hürriyet

За даними турецьких журналістів, переговори щодо завершення війни в Україні розпочнуться в період з квітня по травень. Спочатку буде оголошено режим припинення вогню.

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Очікується, що стіл переговорів, який покладе край російсько-українській війні, буде організовано у квітні-травні. Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Повідомляється, що до цього має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. Автори матеріалу не повідомляють про джерела такої інформації.

"Трамп реалізує політику батога і пряника. Спочатку він простягає пряник миру, а потім погрожує. Путін чекав результатів американських виборів не менше, ніж Трамп. Тепер він готовий зробити все можливе, щоб посадити Трампа за стіл переговорів. Можна навіть сказати, що Росія не надто наполягає на Сирії через свої розрахунки щодо України", — ідеться в публікації, яку також передрукував російський RT.

Вважається, що Путін вибрав Україну в рівнянні між Сирією та Україною, зазначають автори. За їхніми даними, переговори розпочнуться в період з квітня по травень. Спочатку буде оголошено припинення вогню. Потім почнуться мирні переговори.

Переговори України та Росії: можливе посередництво Туреччини

При цьому Туреччина може взяти на себе місію зі встановлення миру, а президент Реджеп Тайїп Ердоган може зіграти посередницьку роль.

"Тому, що Ердоган — єдиний лідер, який може зустрічатися і з Путіним, і з Зеленським. Тепер до цього додався Трамп", — зазначають автори.

Повідомляється, що за переговорами України та Росії складається дорожня карта. Спочатку буде оголошено припинення вогню. Потім санкції проти Росії переглянуть. Але ухвалити рішення щодо окупованих територій у короткостроковій перспективі не представляється можливим.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко розповів про Зеленського, удари по Мозирю і переговори.

Також повідомлялося, що глава військової розвідки Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді заявив, що переговори щодо завершення війни з Росією треба почати якомога швидше, інакше "запустяться небезпечні для України процеси".