"Якщо до літа не буде переговорів": Буданов заявив про загрози існуванню України, — ЗМІ

Глава воєнної розвідки на закритій зустрічі у Верховній Раді зробив песимістичний прогноз. Переговори щодо завершення війни з Росією треба почати якомога швидше, інакше "запустяться небезпечні для України процеси", заявили співрозмовники "Української правди".

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на нещодавній закритій зустрічі у Верховній Раді попередив про небезпечні для України наслідки в разі затягування війни у 2025 році. Про це розповів співрозмовник "Української правди", знайомий зі змістом розмови.

Голови парламенту і фракцій, за відомостями видання, запросили на засідання командування Сил оборони України, щоб зрозуміти реальний стан справ на війні. Як каже джерело, спочатку "багато, заплутано, але дуже цікаво" розповідали представники Генерального штабу ЗСУ.

"Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу в нас ще є", — розповідає співрозмовник.

Глава розвідки відповів, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, далі можуть запуститися "дуже небезпечні процеси для існування України".

"Усі так переглянулися і замовкли. Напевно, треба, щоб усе вийшло", — підсумувало джерело.

Поговоривши з представниками влади, видання додає, що стан економіки України нині, її відносини з партнерами та динаміка на фронті ставлять питання про запас міцності країни.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше висловлював готовність до переговорів щодо великої війни в Україні. За його словами, у зв'язку з цим є питання, які потребують особливої уваги.

Президент США Дональд Трамп нещодавно закликав Путіна закінчити бойові дії в Україні. В іншому разі Штати серйозно підвищать антиросійські санкції.