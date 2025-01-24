Війна в Україні: Путін заявив, що Росія готова до переговорів

Володимир Путін висловлює готовність до переговорів з Україною, але спершу хоче улагодити "особливо важливі питання". На Банковій заявляють, що президенту РФ "потрібно повернутися в реальність, або його повернуть примусово".

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Президент Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо повномасштабної війни в Україні. Його заяву цитує агентство ТАСС.

За його словами, у цьому контексті є питання, які потребують особливої уваги. Президент РФ нагадав про указ українського лідера Володимира Зеленського, який забороняє вести переговори особисто з Володимиром Путіним.

Глава МЗС України Андрій Сибіга нещодавно визнав, що цей указ діє, а ідея переговорів за участю російської сторони не розглядалася.

"Ми завжди говорили, і хочу на цьому наголосити ще раз, ми готові до перемовин з української проблематики", — відповів Путін на бажання президента США Дональда Трампа почати діалог з української тематики.

Водночас Путін визнав, що складно говорити серйозно про переговори в умовах їхньої заборони з боку України.

"Поки цей декрет не скасовано, говорити про те, що можуть бути розпочаті і, найголовніше, закінчені належним чином ці переговори, досить складно. Якісь попередні намітки, звісно, можна зробити, але про якісь серйозні переговори в умовах заборони з українського боку досить складно", — заявив Путін.

Також президент РФ погодився з Дональдом Трампом, що якби його переобрали президентом США 2020 року, то війни в Україні можна було б уникнути.

"Якби в нього 2020 року не вкрали перемогу, можливо, і не було б тієї кризи в Україні, яка виникла 2022 року", — додав він.

Росія готова до переговорів щодо війни в Україні: що говорять на Банковій

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяви Путіна. На його думку, глава Кремля намагається просувати ідею переговорів зі США.

"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи без Європи. І прагне говорити про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі", — зауважив він.

Нагадаємо, Трамп під час виступу в Давосі сказав, як буде тиснути на Росію і примушувати її до завершення війни. Важливим фактором буде залучення Китаю до переговорів.

Зеленський нещодавно говорив, що мирних переговорів із Росією в Туреччині не було. Під час обговорення "стамбульських домовленостей" Путін висував неприпустимі ультиматуми.