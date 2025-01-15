Заборона на переговори з Путіним: Сибіга розповів, чи діє указ Зеленського

Соратники Дональда Трампа неодноразово заявляли про його бажання посадити за стіл переговорів глав України та Росії. Однак позиція Києва щодо прямих контактів із президентом РФ не змінилася.

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Україна зберігає принцип неможливості проведення переговорів особисто з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".

Главу МЗС запитали про сьогоднішню позицію Києва з приводу прямих переговорів із Путіним і чи не змінилася вона з огляду на неодноразово озвучені обраним президентом США Дональдом Трампом наміри швидко закінчити війну.

Сибіга, відповів, що наразі ще діє рішення РНБО про заборону прямих перемовин із російським лідером. Ідея переговорів за участю російської сторони станом на цей момент не розглядалися.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію це рішення указом від 30 вересня 2022 року.

Майбутні переговори адміністрацією Трампа пов'язані з формулою миру президента України Володимира Зеленського. Під час контактів потрібно дійти спільних оцінок і розуміння важливості якнайшвидшого досягнення справедливого миру, додав глава МЗС.

"Ми сприймаємо зміну влади у США як нові додаткові можливості та шанс. Мені здається, що від США можна буде очікувати більшої рішучості.

Нагадаємо, кандидат на посаду Пентагону Піт Хегсет заявив, що адміністрація Трампа спробує закінчити війну з РФ у максимально вигідний для України спосіб.

Співрозмовники агентства Bloomberg 14 січня стверджували, що Дональд Трамп не буде підштовхувати Україну до переговорів. Європейська влада могла вплинути на рішення Трампа завершити війну за один день.