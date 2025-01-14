Трамп відмовився від позиції завершити війну за 24 години: не буде підштовхувати Україну до переговорів, — Bloomberg

За словами журналістів, у приватних бесідах із командою Трампа європейські чиновники продовжували наполягати на подальшій підтримці України. Представники Трампа, схоже, переходять до того, що європейські союзники вважають більш розумним терміном завершення війни в кілька місяців.

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США, можливо, і не зупинять допомогу Україні після інавгурації президента США Дональда Трампа. Союзники України висловлюють стриманий оптимізм щодо того, що нова адміністрація США не підштовхне Київ до передчасних переговорів із Росією. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в ЄС.

У приватних бесідах із новою командою Трампа європейські посадовці продовжували наполягати на подальшій підтримці України, і команда Трампа, схоже, відмовилася від заяв про припинення війни за один день, перейшовши до того, що європейські союзники вважають більш розумним терміном у кілька місяців.

Союзники України тепер більше сподіваються, що США посилять позиції Києва перед будь-якими переговорами.

За словами європейців, представники Трампа, судячи з усього, сприйнятливі до двох аргументів: що новий лідер США ризикує піддатися приниженню, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президента Джо Байдена з Афганістану, якщо перекриє кисень Києву, і що якщо дозволити РФ домогтися перемоги, зі свого боку, у Китаї думатимуть про перехід до більш агресивних кроків.

Бесіди з представниками команди Трампа заспокоїли дипломатів з європейських країн, де офіційні особи розглядали найгірші з можливих сценаріїв, якщо Трамп виконає свою обіцянку швидко покласти край війні — і укладе угоду, яка зміцнить позиції Росії.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, 14 січня українські безпілотники "Пекло" і "Бобер" атакували 12 регіонів РФ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в 11 населених пунктах на Донбасі.