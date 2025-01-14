Трамп отказался от позиции завершить войну за 24 часа: не будет подталкивать Украину у переговорам, — Bloomberg

По словам журналистов, в частных беседах с командой Трампа европейские чиновники продолжали настаивать на дальнейшей поддержке Украины. Представители Трампа, похоже, переходят к тому, что европейские союзники считают более разумным сроком завершения войны в несколько месяцев.

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США, возможно, и не остановят помощь Украине после инаугурации президента США Дональда Трампа. Союзники Украины высказывают сдержанный оптимизм в отношении того, что новая администрация США не подтолкнет Киев к преждевременным переговорам с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

В частных беседах с новой командой Трампа европейские чиновники продолжали настаивать на дальнейшей поддержке Украины, и команда Трампа, похоже, отказалась от заявлений о прекращении войны за один день, перейдя к тому, что европейские союзники считают более разумным сроком в несколько месяцев.

Союзники Украины теперь больше надеются, что США усилят позиции Киева перед любыми переговорами.

По словам европейцев, представители Трампа, судя по всему, восприимчивы к двум аргументам: что новый лидер США рискует подвергнуться унижению, сопоставимому с хаотичным выводом войск президента Джо Байдена из Афганистана, если перекроет кислород Киеву, и что если позволить РФ добиться победы, в свою очередь, в Китае будут думать о переходе к более агрессивным шагам.

Беседы с представителями команды Трампа успокоили дипломатов из европейских стран, где официальные лица рассматривали худшие из возможных сценариев, если Трамп выполнит свое обещание быстро положить конец войне — и заключит сделку, которая укрепит позиции России.

Напомним, что, по данным российских СМИ, 14 января украинские беспилотники "Пекло" и "Бобер" атаковали 12 регионов РФ.

Также сообщалось, что ВС РФ продвинулись в 11 населенных пунктах на Донбассе.