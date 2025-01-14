Неподалеку от Покровска: ВС РФ продвинулись в 11 населенных пунктах на Донбассе, — DeepState (карта)

ВС РФ активно продолжают продвижение возле городов Часов Яр и Торецк, но горячее всего было на Покровском направлении. Россияне 74 раза пытались прорвать оборону ВСУ, сообщил украинский Генштаб.

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Российская армия продолжает активное продвижение на Донбассе. Как говорится в последнем сообщении аналитиков из команды DeepState, ВС РФ имеют продвижение в 11 населенных пунктах на Донбассе.

В частности, российская армия активно продолжает свое продвижение вблизи Часового Яра и постепенно захватывает центр города Торецк.

ВС РФ имеют продвижение в 11 населенных пунктах на Донбассе.

Кроме этого, российская армия оккупировала населенный пункт Зеленое, а также продвинулась в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Н.п.Зеленое (выделено желтым) оккупировано ВС РФ

В то же время Американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что российские войска недавно перерезали трассу Т-0504 Покровск-Константиновка к востоку от Покровска и трассу Т-0406 Покровск-Межевая к юго-западу от Покровска в рамках своего наступления на Покровск и Мирноград.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки ВС РФ атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

"В частности, на Покровском направлении [ВС РФ] потеряли 218 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и мотоцикл оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения реактивной системе залпового огня и пушке", — говорится в сводке Генштаба.

12 января в Deepstate заявили, что ВС РФ постепенно захватывают Торецк. По словам аналитиков, в самом продолжается ухудшение оперативной обстановки для украинских защитников.

Впоследствии аналитики Deepstate сообщали, что армия РФ полностью оккупировала город Курахово и продолжает свое наступление. Генштаб ВСУ подтвердил, что ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону вблизи города Курахово, но информацию о его оккупации пока не комментировали.