"Тенденция неутешительная": ВС РФ постепенно захватывают Торецк, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, в Торецке продолжается ухудшение оперативной обстановки.

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Российские оккупационные войска захватили все многоэтажки в центральной части Торецка Донецкой области и постепенно забирают город под свой контроль. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", — говорится в сообщении.

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Аналитики сообщили, что российская пехота часто появляется между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах этого населенного пункта.

"Эти два района застроены частным сектором, в котором пехота противника постоянно пытается спрятаться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города", — отметили в DeepState.

карта Торецка Фото: DeepState

Там также подчеркнули, что скорее всего в ближайшее время северная часть города перейдет под полный контроль врага, поскольку российскую пехоту трудно находить среди застроек, а в большинстве случаев уничтожение вражеской армии происходит именно fpv-дронами и сбросами с Mavic.

Кроме того, аналитики сообщили, что продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который россияне "практически весь оккупировали".

"Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности умножают все попытки врага на ноль. Эффективное использование средств, людей и тактической обстановки дает свои результаты и увеличивает количество дохлой русни", — отметили в DeepState.

Напомним, 12 января бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода сообщили, что солдаты РФ в штатском пробираются в Торецк и совершают диверсии.

6 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали квартал в Торецке.