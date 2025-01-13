"Тенденція невтішна": ЗС РФ поступово захоплюють Торецьк, — DeepState (мапа)

За словами аналітиків, в Торецьку триває погіршення оперативної обстановки.

Related video

Російські окупаційні війська захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька Донецької області та поступово забирають місто під свій контроль. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль. Зокрема, тривають активні бої в центральній частині міста, яка характерна наявністю багатоповерхівок, і які на жаль, буквально всі, перейшли під контроль ворога", — йдеться у повідомленні.

Важливо

Покровськ, Курахове, Торецьк: Фокус дізнався, на якій ділянці фронту РФ тисне найбільше

Аналітики повідомили, що російська піхота часто з'являється між териконами в північній частині Торецька і західних околицях цього населеного пункту.

"Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому піхота противника постійно намагається сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста", — зазначили в DeepState.

мапа Торецька Фото: DeepState

Там також підкреслили, що найімовірніше найближчим часом північна частина міста перейде під повний контроль ворога, оскільки російську піхоту важко знаходити серед забудов, а у більшості випадків знищення ворожої армії відбувається саме fpv-дронами та скидами з Mavic.

Крім того, аналітики повідомили, що продовжуються бої в мікрорайоні "Забалка", який росіяни "практично весь окупували".

"Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності множать всі спроби ворога на нуль. Ефективне використання засобів, людей і тактичної обстановки дає свої результати і збільшує кількість дохлої русні", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 12 січня бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу повідомили, що солдати РФ в цивільному пробираються в Торецьк і вчиняють диверсії.

6 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували квартал в Торецьку.