Покровськ, Курахове, Торецьк: Фокус дізнався, на якій ділянці фронту РФ тисне найбільше

Росіяни намагаються просунутися на фронті, попри будь-яку ціну. Ворог не зважає на життя особового складу, коли є мета, в результаті на певних ділянках фронту йому вдається досягати успіху. Фокус зʼясував, які наразі пріоритетні напрямки для ЗС РФ.

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Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати в Донецькій області. За інформацією DeepState, противник має успіхи у восьми населених пунктах.

Зокрема, окупанти просунулися в Часовому Яру, Торецьку та низці сіл Покровського району — в Бурштиновому, Нововасилівці, поблизу Єлизаветівки, Зеленого, Звірового, Котлиного.

Проте активні бої тривають не лише на Донбасі, але й в інших регіонах. Фокус розповідає про пріоритетні напрямки для ЗС РФ, та що відбувається на фронті.

Пріоритетні напрямки для ЗС РФ: що відбувається на фронті

Співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що всі напрямки на фронті є пріоритетними для ЗС РФ, десь вони більш активні, а десь менш. Проте бойові дії тривають всюди з різними можливостями для просування.

"Найгарячіші сьогодні — це район Курахового, Великої Новосілки й, звичайно, Покровська. Одночасно з цим дуже критична ситуація складається в районі Торецька, і про нього будуть говорити все частіше, бо ми його втрачаємо", — сказав Роман Погорілий.

За його словами, там противник фіксується у різних частинах міста, ЗС РФ зайняли центр населеного пункту та мають просування в західній та північній частинах. Проте обстановка в місті хаотична і свого роду унікальна, адже ще такого не було, аби буквально ніхто не знав, де і хто перебуває. Так позиції можуть бути в сусідніх будинках — в одному Сили оборони, а в іншому ЗС РФ.

"Це дуже ускладнює процес оборони міста, бо все перемішане, і ситуаційна обізнаність мінімальна. Найбільша активність — це ураження ворога дронами, бувають зачистки спецпідрозділами, але воно глобально на ситуацію не впливає. Дуже багато піхоти, яка просочується в щільну забудову, і її постійно доводиться вишукувати, знищувати. За рахунок кількості й постійного тиску вони й просочуються по місту", — пояснив аналітик.

Він наголосив, що не менш активний Часів Яр, там, на жаль, будуть зміни на мапі. Зокрема, в останньому оновлені в цих містах видно суттєве просування росіян.

"Також активним є район Лимана, безпосередньо в районі Іванівка, яку ворог окупував і намагається розвивати свій успіх з протилежної сторони від угрупування підрозділів Сил оборони на річці Жеребець. У них там є успіх, і вони його активно розвивають. Наявні проблеми в районі Дворічної, де не можуть стабілізувати ситуацію з плацдармом і, звичайно, Курщина, де тривають активні бої", — зауважив Погорілий.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зауважив у розмові з Фокусом, що нині на фронті є два пріоритетні напрямки для ЗС РФ — Курахівський та Покровський.

Він розповів, що противник зачищає Курахове, а в районі Дачного — невеликий котел, ворог рухається вперед. Натомість на Покровськ противник намагатиметься тиснути через західні околиці.

Бої за Покровськ: чи буде захоплене місто

12 січня аналітики DeepState розповіли, що протягом десяти днів окупанти розвивали наступ на південному фланзі Покровського напрямку. Так ворог має просування та перебуває менш ніж за сім кілометрів від Дніпропетровської області.

Роман Погорілий уточнив, що в районі Покровська тривають бої. Противник лізе по всій лінії бойового зіткнення, проте найбільша активність спостерігається в районі населених пунктів Шевченко, Вовкове, ворог суне на Котлине. В результаті це демонструє бажання росіян обходити місто, огортати його і полювати на логістику, в основному вони це роблять за допомогою FPV-дронів.

Ба більше, зараз фіксується накопичення ресурсів у районі Мирнограда. Проте, за словами співзасновника DeepState, лише час покаже, як ЗС РФ будуть це використовувати.

На запитання, чи зможуть ЗС РФ дотиснути Покровськ, Ступак зауважив, що важко передбачити, адже на це впливає багато фактів — починаючи з ресурсів, підтримки, снарядів, техніки української сторони, та закінчуючи з того, що матиме ворог.

"І це все в комплексі впливає. Дійсно, може статися так, що ЗС РФ обламають об Покровськ зуби. Але ми бачили скільки вже прикладів того, скільки міст вже було захоплено, незважаючи ні на що. Ціна для росіян — це тільки цифри на папері. Скільки людей вони поклали — для них не грає жодної ролі, коли стоїть мета", — пояснив Іван Ступак.

Він розповів, що нині в районі Покровська фіксується певне гальмування просування ворога. Проте з одного боку є інформація, що вороже просування є, кількість боєзіткнень велика, проте з іншого — на мапі не спостерігаються великі просування.

"Таке враження, що є певне загальмовування. З чим воно пов'язане? Можливо, підготовка", — зазначив аналітик.

На його думку, особовий склад ЗС РФ міг отримати наказ рухатися стільки, скільки виходить, а потім нібито прийде підмога у вигляді людей та техніки. Також, можливо, що окупанти видихаються.

"Дійсно ж 15 місяців в режимі нон-стоп. Я не знаю, хто собі може таке дозволити, тільки Російська Федерація", — підсумував він.

Нагадаємо, 10 січня голова Покровської МВА Сергій Добряк розповів, що ЗС РФ перебували за кілька кілометрів від міста. За його словами, безпекова ситуація погіршується щодня.

9 січня командир тактичної групи у складі підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" Михайло з позивним "Фантом" повідомив, що противник активізувався відразу на кількох напрямках. Він зауважив, що ворогу не вдавалося досягти своєї мети, зокрема, завдяки українським бійцям.