Усе ближче до Покровська: ЗС РФ просунулися у 8 населених пунктах на Донбасі, — DeepState (карта)

Армія Росії просувається в Часовому Яру і Торецьку, але найгарячіше було на Покровському напрямку. Росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, заявив український Генштаб.

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Російські війська продовжують просуватися на Донбасі. За даними команди аналітиків DeepState, у Донецькій області у ЗС РФ є успіхи у 8 населених пунктах.

Ворожа армія просунулася в Часовому Яру і Торецьку.

Російські війська наступали в Часовому Яру

Окрім цього, зафіксовано просування ворога в низці сіл Покровського району Донецької області: у Бурштиновому та Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звєрєвого та Котлиного.

У ЗС РФ є успіхи у 8 населених пунктах Покровського району

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російські війська наступали в Часовому Яру і на північному заході Торецька 12 січня, але не домоглися жодних підтверджених успіхів.

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що на Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєприпасів поблизу Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони України. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

Найгарячіше було на Покровському напрямку: росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Нова Праця, Покровськ, Вдале, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка та Дачне. Мирноград і Покровськ зазнають регулярних ударів КАБ.

Нагадаємо, військові РФ у Торецьку переодягаються в цивільний одяг і таким чином намагаються пройти в тилові позиції ЗСУ. Такі диверсії ЗСУ простежують завдяки дронам і знищують ворога.

Авіація ЗСУ нещодавно знищила командний пункт російських окупантів на Донбасі та керує атаками ЗС РФ, зокрема, на Покровському напрямку.