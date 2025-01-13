Все ближе к Покровску: ВС РФ продвинулись в 8 населенных пунктах на Донбассе, — DeepState (карта)

Армия России продвигается в Часовом Яру и Торецке, но горячее всего было на Покровском направлении. Россияне 50 раз пытались прорвать оборону ВСУ, заявил украинский Генштаб.

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Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе. По сведениям команды аналитиков DeepState, в Донецкой области у ВС РФ имеются успехи в 8 населенных пунктах.

Вражеская армия продвинулась в Часовом Яру и Торецке.

Российские войска наступали в Часовом Яру

Кроме этого, зафиксированы продвижения врага в ряде сел Покровского района Донецкой области: в Янтарном и Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Зверево и Котлино.

У ВС РФ имеются успехи в 8 населенных пунктах Покровского района

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские войска наступали в Часовом Яру и на северо-западе Торецка 12 января, но не добились никаких подтвержденных успехов.

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений вблизи Часового Яра и Ступочек. На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны Украині. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

Горячее всего было на Покровском направлении: россияне 50 раз пытались прорвать оборону ВСУ у населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка и Дачное. Мирноград и Покровск повергаются регулярным ударам КАБ.

Напомним, военные РФ в Торецке переодеваются в гражданскую одежду и таким образом пытаются пройти в тыловые позиции ВСУ. Такие диверсии ВСУ прослеживают благодаря дронам и уничтожают врага.

Авиация ВСУ недавно уничтожила командный пункт российских оккупантов на Донбассе и управляет атаками ВС РФ, в частности, на Покровском направлении.