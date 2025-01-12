Авиация ВСУ ударила по командному пункту РФ на Донбассе: куда достали авиаракетой

Украинское командование продолжило серию ударов по пунктам управления ВС РФ, заявил Генштаб ВСУ. Во время последнего удара применили авиацию.

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Украинская авиация уничтожила командный пункт ВС РФ, расположенный на Донбассе на линии фронта. Причина удара ВСУ по командному пункту — чтобы уничтожить звенья управления российскими подразделениями, которые воюют, в частности, на Покровском направлении. О деталях украинской воздушной атаки Генштаба ВСУ написал на странице Facebook.

Сообщение командования появилось в сети около 14 час. 12 января. Указано, что удалось поразить цель в селе Новогродовка Донецкой области. Для удара применили авиацию, отметили в Генштабе. Цель — командный пункт 2-й гвардейской армии ВС РФ, которая воюет на Донбассе против украинцев. Также Генштаб добавил, что это продолжение серии атак, целью которых является уничтожение "ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника".

Командование не уточнило, какой самолет и какой тип средств поражения применило для удара по командному пункту противника. Также не известно, когда именно состоялась воздушная атака.

Удар ВСУ — Генштаб о применении авиации по штабу ВС РФ в Новогродовке Фото: Скриншот

Удар ВСУ — детали работы авиации

Минобороны РФ и российские милблогеры не писали об ударе по Новогродовке. В то же время, в канале "Типичный Донецк" 8 января появились кадры, сделанные, вероятно, в оккупированной россиянами Новогродовке. На видео видно кучу кирпичей на месте разрушенного дома: что именно эта куча иллюстрирует, не указано.

Удар ВСУ — пустое место вместо дома в Новогродовке Фото: Скриншот Удар ВСУ — руины в Новогродовке Фото: Скриншот

На карте боевых действий DeepState можно увидеть, что Новогродовка расположена вплотную к линии фронта под Покровском. Расстояние до Покровска — около 10 км по прямой. Как свидетельствует заявление Генштаба, средства ПВО россиян не смогли противодействовать воздушной атаке и почему-то не помешали подлету бомбардировщика на расстояние, нужное для пуска авиаракеты.

Удар ВСУ — где расположено село Новогродовка Фото: DeepState

Отметим, ранее Фокус писал о других ударах ВСУ по командным пунктам ВС РФ. В частности, Силам обороны удается достать до штабов 810 бригады врага, которая базируется в Курской области. Издание Forbes подсчитало, что в течение декабря-января по российским штабам дважды били средства поражения неназванного типа.

Напоминаем, 8 января Генштаб ВСУ ударил по командному пункту ВС РФ на Донбассе, который координировал атаки на Курахово.