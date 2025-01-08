Координировал атаки на Курахово: Генштаб сообщил об ударе ВСУ по командному пункту ВС РФ на Донбассе

В Генштабе ВСУ отмечают, что командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ координировал атаки на Кураховском направлении.

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В среду 8 января Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту россиян в оккупированном Харцызске на Донбассе. О потере Россией пункта управления 8-й гвардейской общевойсковой армии сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", — заявили в командовании ВСУ.

По данным Генштаба, пораженное здание враг использовал для координации атак против украинских бойцов и гражданского населения на Кураховском направлении.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц", — отметили в Генеральном штабе.

Из города Харцызска координировались атаки россиян на Курахово Фото: Скриншот

Напомним, сегодня, 8 января, украинские БпЛА атаковали российский Энгельс. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожаре в районе нефтебазы.

7 января ВСУ ударили по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт атаки на промышленный объект. Военный эксперт Олег Жданов сказал в комментарии Фокусу что нефтебаза в Энгельсе обеспечивает заправку стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22, которые РФ использует для ударов по Украине.

2 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об ударе по командному пункту войск РФ в населенном пункте Марьино Курской области. Перед тем в тот же день руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал о значительных потерях 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.