Координував атаки на Курахове: Генштаб повідомив про удар ЗСУ по командному пункту ЗС РФ на Донбасі

В Генштабі ЗСУ зазначають, що командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ координував атаки на Курахівському напрямку.

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У середу 8 січня Збройні Сили України вдарили по командному пункту росіян в окупованому Харцизьку на Донбасі. Про втрату Росією пункту управління 8-ї гвардійської загальновійськової армії повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області", — заявили в командуванні ЗСУ.

За даними Генштабу, вражену будівлю ворог використовував для координації атак проти українських бійців і цивільного населення на Курахівському напрямку.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", — зазначили в Генеральному штабі.

З міста Харцизька координувалися атаки росіян на Курахове Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, українські БпЛА атакували російський Енгельс. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу в районі нафтобази.

7 січня ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт атаки на промисловий об'єкт. Військовий експерт Олег Жданов сказав у коментарі Фокусу що нафтобаза в Енгельсі забезпечує заправку стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 і Ту-22, які РФ використовує для ударів по Україні.

2 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удар по командному пункту військ РФ у населеному пункті Мар'їне Курської області. Перед тим того ж дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв про значні втрати 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.