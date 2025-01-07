ЗСУ вдарили по командному пункту російської морської піхоти: деталі від Генштабу (карта)

Сили оборони вдарили по командному пункту ЗС РФ. Під ударом опинилась ворожа 810 ОМБр, бійці якої вже не раз ставали ціллю атак і поповнювали втрати Росії.

Related video

7 січня Збройні сили завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Об’єкт розташований в районі населеного пункту Біла у Курській області РФ.

Слобода Біла на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території російської федерації. Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України", — наголосили у Генштабі.

У ворожому Міноборони опублікували зведення про "хід відбиття спроби вторгнення ЗСУ" у Курській області, але про удар по командному пункту там не йдеться. Натомість росіян запевнили "продовженні розгрому формувань ЗСУ".

Нагадаємо, російській 810-й бригаді не вперше дістається від Сил оборони. Зокрема, 2 січня у селі Іванівське в Курській області прогриміли вибухи. Губернатор запевняв, що постраждали виключно мирні цивільні об’єкти, на кадрах з місця подій зафіксований військовий транспорт. У ЦПД заявили про успішний удар по ворогу та значні втрати у 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

Ще раніше, 25 грудня, Стратегічне командування ЗСУ заявляло про удар по пункту керування 810 ОМБр ЗС РФ у місті Льгов у Курській області. Зазначалось, що ворожі сили були розміщені у покинутій цивільній будівлі.