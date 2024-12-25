ЗСУ заявили про ураження в Курській області пункту управління 810-ї бригади морської піхоти (відео)

За даними Стратегічного командування, пункт управління 810-ї бригади морської піхоти знаходився в покинутій цивільній будівлі. Проводиться масштабна кампанія з ослаблення можливостей ЗС РФ.

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ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОМБр російських військ у місті Льгов Курської області. Про це повідомило Стратегічне командування ЗСУ в Telegram.

Нібито наслідки удару, опубліковані пов'язаним із російськими силовиками медіа Mash

Нібито наслідки удару в Курській області

"Дане вогневе ураження — частина всеохоплюючої кампанії з ослаблення можливостей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України", — ідеться в публікації.

Вогнева поразка в Курській області — частина масштабної кампанії

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Стверджується, що пункт управління 810-ї бригади морської піхоти перебував у "покинутій цивільній будівлі". За даними російського видання"Пепел Курск", пункт управління розташований у районі цукрового комбінату. Також наголошується, що в ЗСУ заявили, що удар завдавали вночі, хоча обстріл стався вранці.

Нагадаємо, що ЗСУ отримають безпілотник власного виробництва. Дрон може працювати з важкодоступної висоти в мороз, спеку та під час сильного вітру.

Також повідомлялося, що під час ракетного удару по Україні 25 грудня Росія запустила понад 70 ракетних систем і сто дронів.