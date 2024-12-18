Пролетіло 5 ATACMS: жителі Ростовської області повідомляють про гучні звуки, що відомо

Росіяни скаржаться на удари ATACMS по Ростовській області. Зокрема, в район військового аеродрому Міллерово полетіло одразу 5 ракет.

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У середу вдень, 18 грудня, у напрямку міста Міллерово Ростовської області РФ полетіли п'ять тактичних балістичних ракет ATACMS. Про це повідомляють російські моніторингові Telegram-канали.

Водночас, як зазначається, жителі Ростовської області повідомляють про гучні звуки.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що сили і засоби протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку. У районі Кам'янська, за його словами, збито три з чотирьох ракет, одна влучила в господарську споруду.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Також росіяни скаржаться, що їм із запізненням прийшли повідомлення про ракетну небезпеку. Крім того, в цей час не було сирен.

Повітряні сили ЗСУ на момент виходу матеріалу ймовірну атаку по російському військовому аеродрому не коментували.

Зауважимо, що на військовому аеродромі Міллерово базується 31-й винищувальний авіаційний полк, що входить до складу 1-ї змішаної авіаційної дивізії ВКС ЗС РФ. На озброєнні полку перебувають винищувачі Су-30СМ.

Раніше експерти з'ясували, що для повноцінного удару по російському військовому аеродрому "Міллерово" Збройним силам України знадобиться 13 ракет ATACMS у версії M39 Block I. Цей боєприпас вагою 591 кг летить на відстань до 165 км і вражає цілі в радіусі 200 м.

Нагадаємо, 20 липня в районі військового аеродрому Міллерово в Ростовській області РФ прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому, поблизу поселення Долотинка і в районі нафтобази.

Також Фокус писав, що в жовтні, під час атаки на військовий аеродром "Ханська", що розташований у Республіці Адигея, там перебували 12 Су-34, 2 борти Diamond DA42, 37 навчально-тренувальних літаків Л-39, 4 літаки Су-35-С і два вертольоти Мі-8.