Вибухи в Ростовській області РФ: атаковано військовий аеродром "Міллерово" і нафтобазу (відео)

У Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. Пожежі сталися в районі нафтобази та військового аеродрому в Долотинці.

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У суботу вночі, 20 липня, в районі військового аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу "Кримський вітер".

Зазначається, що фіксували пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Водночас місцеві жителі повідомляли про БПЛА і що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому, поблизу поселення Долотинка та в районі нафтобази.

Сам військовий аеродром розташований за 5 км від самого міста Міллерово і належить до селища Долотинка. На ньому, згідно з відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії ВКС ЗС РФ.

Місцеві жителі повідомляють, що було 8 прильотів у військове містечко, ще стільки ж — по самому аеродрому.

Збито, за свідченням очевидців, було 6 дронів.

Зі свого боку губернатор регіону Васілій Голубєв відзвітував, що російська ППО нібито перехопила і знищила 26 БПЛА.

Повітряні сили ЗСУ удар по ворожому аеродрому поки що не коментували.

Нагадаємо, у лютому 2022 року аеродром біля м. Міллерово вже був атакований.

Фокус писав про те, що 15 липня стало відомо про атаку дронів на військові об'єкти ЗС РФ у Брянській області.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що військові аеродроми російської армії мають бути знищені.