Взрывы в Ростовской области РФ: атакован военный аэродром "Миллерово" и нефтебаза (видео)

В Ростовской области РФ прозвучали мощные взрывы. Пожары произошли в районе нефтебазы и военного аэродрома в Долотинке.

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В субботу ночью, 20 июля, в районе военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер".

Отмечается, что фиксировались пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.

В то же время местные жители сообщали о БПЛА и что раздалось более 16 взрывов в районе аэродрома, вблизи поселения Долотинка и в районе нефтебазы.

Сам военный аэродром расположен в 5 км от самого города Миллерово и относится к поселку Долотинка. На нем, согласно открытых данных, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ВКС ВС РФ.

Местные жители сообщают, что было 8 прилетов в военный городок, еще столько же — по самому аэродрому.

Сбито, по свидетельству очевидцев, было 6 дронов.

В свою очередь губернатор региона Василий Голубев отчитался, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 26 БПЛА.

Воздушные силы ВСУ удар по вражескому аэродрому пока не комментировали.

Напомним, в феврале 2022 года аэродром у г. Миллерово уже был атакован.

Фокус писал о том, что 15 июля стало известно об атаке дронов на военные объекты ВС РФ в Брянской области.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные аэродромы российской армии должны быть уничтожены.