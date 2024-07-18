Военные аэродромы в тылу РФ должны быть уничтожены, — Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что завершить войну можно силой оружия и дипломатии, а беспомощность Путина зависит от эффективности украинской ПВО.

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Военные аэродромы и места запуска российских ракет, с которых потом бомбят украинские города, должны быть уничтожены. Об этом во время инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет — все это должно быть уничтожено", — сказал Зеленский

Он подчеркнул, что уничтожение этих целей в российском тылу также уменьшит возможности России продолжать войну.

"Мы можем направить эту войну к ее справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин", — отметил Зеленский.

Президент Украины призвал лидеров иностранных государств "способствовать необходимой храбрости", чтобы снять с Украины ограничения на использование дальнобойного оружия, которое ВСУ получают от международных партнеров.

"Ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы их сбить — так же как это было с иранскими ракетами и дронами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 15 июля сообщили в The New York Times сообщили, что Украина готовится к мирным переговорам с Россией о прекращении боев.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина производит больше всего САУ среди заводов в Европе.