Аэродромам РФ приготовиться. Куда будет бить Украина ракетами Storm Shadow

Британско-французские крылатые ракеты уже неоднократно доказывали свою эффективность, когда уничтожали российские военные объекты и даже подводные лодки. В случае атак по территории РФ количество целей становится еще больше.

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В Вашингтоне проходит саммит НАТО, во время которого новый премьер-министр Великобритании Кейр Страмер сообщил, что Украина может бить британскими Storm Shadow по российским военным целям. Фокус разобрался, что может стать первой целью для крылатых ракет.

Страмер заявил, что Украина сама решает, как использовать ракеты Storm Shadow, которые предоставляются британцами. Однако он добавил, что боеприпасы должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в "оборонительных целях". Предшественник Страмера Риши Сунак также заявлял, что Украина может бить Storm Shadow по военным целям РФ. Заявление Кейра является свидетельством продолжения британской политики в поддержке Украины в войне против россиян.

Аэродромам и заводам подготовиться — куда добьет Storm Shadow

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Развязать руки Украине. Как дальнобойные удары по РФ меняют войну

Западные партнеры постепенно снимают ограничения с Украины на удары по российским военным объектам. Сейчас все еще действует запрет на применение малых баллистических ракет ATACMS. Крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность около 560 км, которую ограничивают до около 250 км из-за экспортных ограничений. Поэтому российские военные объекты в радиусе 250 км под угрозой ударов. Этого должно хватить для поражения российских аэродромов.

Приблизительный радиус поражения ракет Storm Shadow

На территории российских приграничных областей существуют военные заводы, аэродромы, склады с боеприпасами и другие важные цели. На территории Курской, Белгородской и Воронежской областей есть по меньшей мере 5 аэродромов тактической авиации, которые РФ использует для атак на Харьков и Сумскую области. Также есть несколько аэродромов в Краснодарском крае и Ростовской области. В целом ВС РФ используют около 40 аэродромов для ударов по Украине, включая стратегическую авиацию.

Карта российских аэродромов, с которых РФ обстреливает Украину, включая базы на т.о. территории

Бить по российским самолетам — важная задача для Украины, потому что оккупанты применяют ежедневно 300 самолетов. Об этом заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Именно этим он аргументировал необходимость иметь 128 истребителей F-16, но так же в этом заключается потребность в дальнобойных ударах по носителям ФАБов и КАБов.

Какие характеристики имеет Storm Shadow

Кроме дальности ракеты в 250 км, британско-французский боеприпас имеет ряд особенностей, что делает ее такой эффективной против российских целей. Вместе с крылатыми ракетами Украина получила дроны-приманки ADM-160 MALD, которые должны перегружать российскую противовоздушную оборону. А также заставить оккупантов использовать ценные зенитные ракеты против ложных целей. Отдельная проблема для ВС РФ — вовремя выявлять Storm Shadow или SCALP-EG по французскому наименованию. В сети уже публиковали видео, как боеприпас летел над российским расчетом С-400 — комплексом, который должен был перехватывать такие цели.

Итак, основные характеристики:

радиус действия — 250 км в экспортном варианте;

боевая часть — 450 кг;

общий вес — 1300 кг;

средства наведения — INS, GPS, TERCOM и на финальной фазе полета включается дополнительно инфракрасная головка самонаведения с распознаванием цели;

носитель в Украине — бомбардировщик Су-24.

Схематическое изображение ракеты Storm Shadow Фото: MBDA

Особенностью является технологичность ракеты, которая позволяет лететь на низкой высоте на скорости около 800-1000 км, обходить средства обнаружения, а также поражать высокозащищенные цели. Поражение происходит путем "выстрела" суббоеприпаса, который пробивает первый слой объекта, а далее взрывается основная часть, наносящая максимальный урон.

Сейчас единственным препятствием для Украины является количество полученных боеприпасов и потребность иметь лучшие носители. С носителями может помочь Франция, которая планирует передать Воздушным силам истребители Mirage 2000-5. Они будут более эффективными, потому что ракету сразу интегрировали под этот самолет.

Истребитель Mirage 2000-5 Фото: PTI

Сейчас в Великобритании хотят нарастить производство ракет Storm Shadow.

"Оборонные компании, такие как MBDA UK, должны быть переведены на "военную основу", чтобы помочь Британии противостоять все более опасному миру", — заявлял в 2023 году тогдашний министр обороны Грант Шаппс.

MBDA UK собирает ракеты Storm Shadow возле города Стивенидж в Великобритании. Отдельные части производит Франция и Италия. Сейчас также известно, что один Storm Shadow стоит около 2,2 млн фунтов.

Украине ракеты Storm Shadow/SCALP-EG поставляют три страны: Великобритания, Франция и Италия. Несмотря на это потенциальное количество целей ВС РФ значительное, и защитникам приходится поражать цели по их приоритетности. Кроме этого Storm Shadow не имеет версии с кассетной боевой частью, которая бы позволяла поразить большее количество целей на аэродроме, чем версия с осколочно-фугасным исполнением путем суббоеприпасов.