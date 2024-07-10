Украина может бить ракетами Storm Shadow по территории РФ, — премьер Британии Стармер

Глава британского правительства фактически повторил слова своего предшественника Риши Сунака, который говорил, что Киев сам решает, как пользоваться крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для того, чтобы наносить удары по военным целям на территории Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в комментарии журналисту Bloomberg во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне.

Он подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства страны по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Стармер отметил, что Storm Shadow должны "очевидно применяться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях".

"Но именно Украина должна решить, как их использовать в этих оборонных целях", — уточнил премьер.

Bloomberg пишет, что заявление Стармера перекликается со словами предыдущего правительства Риши Сунака, который никогда прямо не заявлял, что Украина может использовать Storm Shadow для нанесения ударов по России, но указывал на то, что Киев сам решает, как их развертывать. Тогда в Кремле это расценили как "очень опасное заявление".

Напомним, 3 мая тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по российскойтерритории британским оружием.

31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Лондон не предоставил стопроцентного разрешения на удары ракетами Storm Shadow. Глава государства считает, что правительство Британии на самом деле выжидает, пока аналогичное решение примет Вашингтон.