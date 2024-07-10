Україна може бити ракетами Storm Shadow по території РФ, — прем'єр Британії Стармер

Очільник британського уряду фактично повторив слова свого попередника Ріші Сунака, який казав, що Київ сам вирішує, як користуватися крилатими ракетами Storm Shadow.

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Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для того, аби завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у коментарі журналісту Bloomberg під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.

Він підтвердив, що продовжить політику попереднього уряду країни щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

Стармер зазначив, що Storm Shadow мають "очевидно застосовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права і в оборонних цілях".

"Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях", — уточнив прем'єр.

Bloomberg пише, що заява Стармера перегукується зі словами попереднього уряду Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що Україна може використовувати Storm Shadow для нанесення ударів по Росії, але вказував на те, що Київ сам вирішує, як їх розгортати. Тоді у Кремлі це розцінили як "дуже небезпечну заяву".

Нагадаємо, 3 травня тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю.

31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Лондон не надав стовідсоткового дозволу на удари ракетами Storm Shadow. Глава держави вважає, що уряд Британії насправді вичікує, поки аналогічне рішення прийме Вашингтон.