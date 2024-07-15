"Стая" беспилотников атаковала Брянскую область: взрывы раздавались всю ночь в разных районах

Власти региона отчитались о по меньшей мере 20 сбитых беспилотниках и отсутствии разрушений и пострадавших.

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В Брянской области в РФ несколько беспилотников в течение ночи 15 июля атаковали объекты в разных районах. Местные власти сообщают о работе ПВО и успешном отражении атаки.

"Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Сивского района, по одному над Погарским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают дома", — проинформировал он.

Впоследствии губернатор добавил, что 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожено над Злынковским районом. Он также сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают дома. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над Сивским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", — проинформировал Богомаз.

Впоследствии он сообщил, что еще один БпЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО над Комаричным районом. И снова без разрушений.

Напомним, что в Липецкой области беспилотник атаковал местную электроподстанцию, а в оккупированном Крыму кружил в районе мыса Фиолент.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области БпЛА атаковали нефтебазу, возник пожар на площади 200 "квадратов".