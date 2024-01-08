Авіатори замерзають: у РФ збирають дрова для топлення печей на аеродромі (карта)

За словами колишнього військового льотчика ЗС РФ Іллі Туманова, солдати нібито замерзають на об'єкті. Однак начальство дізналося про збори дров і зовсім цьому не зраділо.

Related video

Російські льотчики просять населення забезпечити їх дровами для обігріву та акумуляторами. Відповідне прохання 8 січня розмістив колишній військовий льотчик, капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Figherbomber.

За його словами, дрова потрібні для топлення печей на аеродромі Міллерово, що в Ростовській області РФ.

"Авіаторам потрібна допомога. Замерзають нах. Потрібні дрова для топки печей на аеродром Міллерово. Обсяг не уточнили, але я думаю, що чим більше, тим краще.

Контакти я дам, пишіть мені в приват. Якщо у когось завалявся живий акумулятор 65-й на Газель, було б чудово закинути туди ж", — написав Туманов.

Пізніше він видалив своє повідомлення, пояснивши це тим, що нібито вже знайшлися охочі допомогти. При цьому начальство російського аеродрому не зраділо збору дров.

"Я пост видалив. Питання вирішене, хлопці будуть з акумулятором і з дровами від передплатників, але тепер ще й з пі**юлями від начальства. Але це краще, ніж замерзнути", — написав Туманов.

аеродром Міллерово (у картах Google вказано як "Кривавий аеродром") Фото: Google Maps

Зазначимо, що 25 лютого 2022 року, наступного дня після вторгнення Росії в Україну, ЗСУ завдали удару по аеродрому, знищивши щонайменше один винищувач Су-30.

Нагадаємо, в ніч на 6 січня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. Під ударом опинився "Саки", розташований у Новофедорівці.