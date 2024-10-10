Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Ханская" в РФ: детали от источников Фокуса (видео)

Собеседник Фокуса в спецслужбах сообщил, что во время атаки на аэродроме находились 12 Су-34, 2 борта Diamond DA42, 37 учебно-тренировочных самолетов Л-39, 4 самолета Су-35-С и два вертолета Ми-8.

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Силы обороны Украины поразили российский военный аэродром "Ханская", который расположен в Республике Адыгея, РФ. Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В ведомстве сообщили, что эта задача выполнена силами и средствами СБУ, ГУР Минобороны Украины и Сил специальных операций ВСУ. По информации Генштаба, на этом аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27, а последствия поражения уточняются.

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили дополнительные детали относительно поражения аэродрома "Ханская". Собеседник заявил, что на этом аэродроме, который расположен рядом с Майкопом, дислоцируется российская 272-я Учебная авиационная полоцкая авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова

"Военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины", — заявил представитель спецслужб.

На момент атаки на этом аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности 12 Су-34, 2 борта Diamond DA42, 37 учебно-тренировочных самолетов Л-39, 4 самолета Су-35-С и два вертолета Ми-8. После взрывов на место происшествия выехали много карет скорой помощи и пожарных машин.

"Главное управление разведки (ГУР) продолжит уничтожать вражеский военный потенциал всеми доступными способами. Мы наращиваем собственные возможности атаковать военные объекты оккупанта в глубоком тылу, поэтому Россия пылает все масштабнее именно благодаря работе БПЛА украинского производства. Продолжение следует", — сообщил собеседник Фокуса в спецслужбах, добавив, что сейчас нанесенный государству-агрессору ущерб в результате миссии ГУР и СБУ уточняется.

Напомним, 5 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские военные атаковали три командных пункта оккупантов с использованием Storm Shadow и GMLRS. Соответствующую боевую работу выполнили подразделения ВС, ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

9 октября Генштаб ВСУ сообщил о том, что ВСУ атаковали крупнейший нефтяной терминал в Крыму. По данным ведомства, стратегический объект, который подвергся удару, также использовали для обеспечения потребностей оккупационных войск.