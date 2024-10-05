Применили Storm Shadow и GMLRS: ВСУ атаковали три командных пункта оккупантов (видео)

Украинцы атаковали врага в 11 утра 4 октября в Авдеевке Донецкой области. В частности, боевую работу выполнили подразделения ВС, ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Related video

Украинские военные поразили командные пункты противника. Результат ударов уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"Силы обороны Украины поразили три командных пункта российских оккупантов. На днях, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Результаты ударов уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. В частности, удар был нанесен ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.

"Уничтожение оккупантов продолжается. Дальше будет... Слава Украине!" — добавили в сообщении Генштаба ВСУ.

Важно

"Ослепили" ПВО врага: дрон ВСУ поразил российскую РЛС 96Л6 в Белгородской области (видео)

В Sky news сообщили, что атака произошла в 11 утра 4 октября в Авдеевке на Донбассе.

Напомним, 3 октября Силы обороны атаковали и ликвидировали более 20 военных. Среди них было шестеро офицеров из Северной Кореи, которые приехали на переговоры с россиянами. Также среди уничтоженных были и российские оккупанты.

В ночь со 2 на 3 октября украинские беспилотники атаковали аэродром "Борисоглебск", который расположен в 300 километрах от границы с Украиной. Согласно спутниковым снимкам, под ударами оказались ящики или контейнеры рядом со взлетно-посадочной полосой.