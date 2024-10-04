"Ослепили" ПВО врага: дрон ВСУ поразил российскую РЛС 96Л6 в Белгородской области (видео)

Украиские военные выследили радиолокационную станцию врага благодаря БПЛА Shark, после чего нанесли удар дроном-камикадзе.

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Операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Вооруженных поразили в Белгородской области Российской Федерации радиолокационную станцию (РЛС) 96Л6, выследив ее с помощью разведывательного беспилотника Shark. Соответствующие кадры опубликовал фонд "Повернись живим" в Telegram.

Сообщается, что российская РЛС 96Л6 сопровождала С-400 оккупантов. Судя по видео, россияне пытались замаскировать комплекс в лесопосадке, однако украинские военные выявили его с помощью беспилотника Shark, после чего нанесли удар БПЛА.

ВСУ ударили дроном по РЛС 96Л6 в Белгородской области

"Ударом дрона-камикадзе станцию вывели из строя, "ослепив" ПВО врага", — говорится в публикации.

В свою очередь наблюдатели сообщества CyberBoroshno уточнили, что украинский дрон поразил российскую радиолокационную станцию 96L6 к юго-востоку от поселка Томаровка в Белгородской области.

ВСУ уничтожили РЛС 96Л6 в Белгородской области Фото: CyberBoroshno

Напомним, ранее в сети появились кадры первого поражения новейшего российского комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Эта атака также была скоординирована с помощью разведывательного дрона Shark.

Также сообщалось, что ВСУ поразили редкую российскую радиолокационную станцию "Небо-М" большого радиуса действия, облегчив украинским беспилотникам полеты над территорией России.