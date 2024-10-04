"Засліпили" ППО ворога: дрон ЗСУ вразив російську РЛС 96Л6 у Бєлгородській області (відео)

Українські військові вистежили радіолокаційну станцію ворога завдяки БПЛА Shark, після чого завдали удару дроном-камікадзе.

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Оператори підрозділу Flight Club 92nd 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Збройних Сил України вразили в Бєлгородській області Російської Федерації радіолокаційну станцію (РЛС) 96Л6, вистеживши її за допомогою розвідувального безпілотника Shark. Відповідні кадри опублікував фонд "Повернись живим" в Telegram.

Повідомляється, що російська РЛС 96Л6 супроводжувала С-400 окупантів. Судячи з відео, росіяни намагалися замаскувати комплекс у лісопосадці, проте українські військові виявили його за допомогою безпілотника Shark, після чого завдали удару БПЛА.

ЗСУ вдарили дроном по РЛС 96Л6 у Бєлгородській області

"Ударом дрона-камікадзе станцію вивели з ладу, "засліпивши" ППО ворога", — йдеться в публікації.

Зі свого боку спостерігачі спільноти CyberBoroshno уточнили, що український дрон вразив російську радіолокаційну станцію 96Л6 на південному сході від селища Томарівка в Бєлгородській області.

ЗСУ знищили РЛС 96Л6 у Бєлгородській області Фото: CyberBoroshno

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися кадри першого ураження новітнього російського комплексу артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Ця атака також була скоординована за допомогою розвідувального дрона Shark.

Також повідомлялося, що ЗСУ вразили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Небо-М" великого радіуса дії, полегшивши українським безпілотникам польоти над територією Росії.