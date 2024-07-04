У Ставропольському краї РФ знайшли два українські дрони Shark: чим вони загрожують ворогу (фото)

БПЛА Shark, які зазвичай використовуються для коригування ударів на далеких дистанціях, залетіли в тил Росії, подолавши майже 460 кілометрів.

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У четвер, 4 липня, у селі Московське Ізобільненського округу Ставропольського краю Російської Федерації було виявлено два безпілотні літальні апарати Shark. Про це написав губернатор регіону Володимир Владимиров у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник заявив, що інфраструктура Ставропольського краю не постраждала і закликав місцевих жителів зберігати спокій. Він підкреслив, що "системи працюють у звичайному режимі". Пізніше в російських Telegram-каналах також з'явилося фото одного з апаратів, що зовні нагадує український дрон Shark.

Зазначимо, що відстань від лінії фронту до Ставропольського краю — приблизно 460 кілометрів.

Стравопольський край РФ на карті

Що відомо про БПЛА Shark

У листопаді 2022 року волонтери показали безпілотний авіаційний комплекс Shark виробництва української компанії Ukrspecsystems, призначений для пошуку цілей і коригування вогню. Повідомлялося, що БПЛА зберігає стабільний зв'язок з оператором на відстані 60 кілометрів, розганяється до 150 км/год і може перебувати в повітрі до 4 годин. Крім того, апарат стійкий до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Максимальна дальність польоту — 300 кілометрів.

Дрон Shark Фото: dou.ua

"Shark ідеально підходить для прикордонного контролю та огляду важкодоступних місць, спостереження, огляду ліній електропередач і газопроводів, аерофотозйомки, моніторингу в сільському господарстві, пошуково-рятувальних операцій, а також для широкого спектра завдань із забезпечення громадської безпеки", — йдеться на офіційному сайті Ukrspecsystems.

Пізніше, у серпні 2023 року, пресслужба компанії виробника також повідомила, що комплекс Shark отримав модернізацію, завдяки якій радіус його зв'язку збільшився на 20 кілометрів. На той момент максимальна дальність зв'язку дрона становила 80 кілометрів.

БПЛА Shark

Нагадаємо, 27 травня окупанти поскаржилися, що в Краснодарському краї РФ українці нібито намагалися атакувати ЛЗ "Воронеж-ДМ" безпілотним апаратом Tekever AR3, переробленим із розвідника на камікадзе.

Крім того, 7 червня окупанти заявили, що нібито збили в Городовиківському районі республіки Калмикія безпілотний апарат Penguin C, також перероблений із розвідувального на ударний.