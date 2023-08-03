Українському БПЛА Shark збільшили радіус дії на 20 кілометрів (фото)

Нова модернізація розвідувального дрона дозволяє збирати інформацію з фронту на більш безпечній відстані та у прихованих зонах. Загальна дільність зв'язку дрона наразі становити 80 кілометрів.

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Український безпілотний розвідувальний комплекс Shark отримав модернізацію, завдяки якій радіус його зв’язку збільшився на 20 кілометрів. Про це повідомила пресслужба компанії виробника Ukrspecsystems.

"Екіпаж може знаходитись на безпечній дистанції від лінії фронту та проводити розвідку поля бою – збирати інформацію про переміщення ворога на далекій відстані та в прихованих зонах", – йдеться у повідомленні.

Фото: Мілітарний

Зазначається, що БПЛА Shark активно застосовуються Силами оборони України для коригування артилерії та розвідки місцевості.

Фото: Мілітарний

Що відомо про український БПЛА Shark?

Максимальна висота на яку може піднятися складає не більше трьох кілометрів. Запуск відбувається за допомогою катапульти, а посадка за допомогою парашута. Комплекс БПЛА Shark складається з трьох дронів, пускової установки, станції управління та станції зв’язку.

Технічні характеристики:

розмах крил — 3,4 м;

дальність дії зв'язку — 80 км (після модернізації);

тривалість польоту — понад 4 год;

максимальна швидкість польоту — 150 км/год;

час розгортання — 15 хв.

Нагадаємо, що 18 липня, бійцям Збройних сил України передали чотири безпілотні комплекси Shark. Нову військову техніку отримали 92 окрема механізована бригада ім. кошового отамана Івана Сірка, 130-й окремий розвідувальний батальйон, 74-й окремий розвідувальний батальйон і 15-та окрема бригада артилерійської розвідки.

До слова. 13 липня, морські піхотинці разом із артилеристами за допомогою українського дрона SHARK знищили зенітно-ракетний комплекс російських військових вартістю $100 мільйонів.