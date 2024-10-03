ВСУ поразили РЛС "Небо-М": военный объяснил, почему это — "уникальное явление"

Защитник Иван Варченко заявил об "абсолютно дырявой российской системе противовоздушной и противоракетной обороны". Он отметил, что РФ в результате одного удара потеряла 10% линии фронта, которую контролировала с помощью редких станций.

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3 октября в Генштабе ВСУ заявили о поражении редкой российской радиолокационной станции "Небо-М". Военнослужащий ВСУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в комментарии "Еспресо" объяснил, почему это важно для Сил обороны.

"Минус одна станция облегчит украинским БПЛА полеты над РФ. РЛС "Небо-М" — довольно уникальное явление. Это радиолокационная станция большого радиуса действия", — отметил он.

Военнослужащий назвал существенным уничтожение одной из десятка станций, которые остались в России. Он подчеркнул, что этих десяти РЛС врагу "крайне не хватает".

"Сейчас мы видим абсолютно дырявую российскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, тогда как наши беспилотные системы могут беспрепятственно летать в Москву, и дальше между Москвой и Петербургом, поражая очень ценные для россиян объекты", — сообщил Варченко.

Он пояснил, что задачей подобных РЛС является раннее обнаружение любых воздушных объектов, способных нанести вред РФ.

"Сколько их уничтожали до сих пор, не совсем понятно. Но у россиян их осталось немного. Они расположены по всей территории России. Теперь, соответственно, минус 10% той линии фронта, которая контролируется, и больше возможностей для украинских воздушных систем уничтожать и выявлять врага", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, с каждым таким впечатлением ВСУ приобретают мастерство по поиску подобных объектов и высокоточного их уничтожения.

"Это тоже комбинированные вещи, не исключено, что они будут мультиплицированы", — добавил Варченко.

Напомним, военнослужащий с позывным "Мучной" сообщил, что ВС РФ проводят штурмы в районе Измайловки и стремятся перерезать трассу снабжения на севере от Курахово.

Источники Фокуса в спецслужбах рассказали, что дроны ВСУ атаковали военный аэродром в Воронежской области РФ. Целями стали склады, где россияне хранили управляемые авиабомбы.