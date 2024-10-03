ВСУ поразили редкую РЛС "Небо-М": какие это будет иметь последствия для России

В войске подчеркнули, что речь идет об "очень сложном объекте для поражения". Во вражеском арсенале в целом остается лишь десяток таких станций, которые еще работают.

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Украинские военные поразили вражескую радиолокационную станцию "Небо-М". Об этом 3 октября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По РЛС ударили подразделения ракетных войск, применив баллистические ракеты ATACAMS.

"Ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ обнаруживать, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов", — заявило командование.

По информации ВСУ, на сегодня в России остались только 10 исправных систем этого типа. Каждая из них стоит более 100 миллионов долларов.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Боевая работа Сил обороны по важным целям врага продолжается. Дальше будет...", — добавили в Генштабе.

Напомним, дальность зоны обнаружения РЛС "Небо-М" достигает 600 километров, а развертывание станции занимает всего 15 минут. В начале января такую фиксировали во временно оккупированном Севастополе.

ВСУ не впервые поражают российскую РЛС "Небо-М". В августе 2022 года сообщалось, что станция этого типа была уничтожена вместе с С-300. В Defense Express объясняли, что она предназначена обнаруживать баллистические ракеты на больших дистанциях и является редкой разработкой.