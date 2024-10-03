ЗСУ уразили рідкісну РЛС "Небо-М": які це матиме наслідки для Росії

У війську наголосили, що йдеться про "дуже складний об'єкт для ураження". У ворожому арсеналі загалом залишається лише десяток таких станцій, які ще працюють.

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Українські військові уразили ворожу радіолокаційну станцію "Небо-М". Про це 3 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

По РЛС вдарили підрозділи ракетних військ, застосувавши балістичні ракети ATACAMS.

"Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати й перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів", — заявило командування.

За інформацією ЗСУ, на сьогодні у Росії лишилися лише 10 справних систем цього типу. Кожна з них коштує понад 100 мільйонів доларів.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває. Далі буде…", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, дальність зони виявлення РЛС "Небо-М" сягає 600 кілометрів, а розгортання станції займає лише 15 хвилин. На початку січня таку фіксували у тимчасово окупованому Севастополі.

ЗСУ не вперше уражають російську РЛС "Небо-М". У серпні 2022 року повідомлялось, що станцію цього типу було знищено разом із С-300. У Defense Express пояснювали, що вона призначена виявляти балістичні ракети на великих дистанціях і є рідкісною розробкою.