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Діджитал Російсько-українська війна

Виявляє БПЛА та балістику: "Атеш" знайшов радіолокаційну станцію росіян "Небо-М" в Криму

Крим, РЛС, БПЛА, РФ
Фото: Telegram/Атеш | Партизани виявили радіолокаційний комплекс росіян в Криму

За інформацією партизанів, ймовірно, це мобільний комплекс, який спеціалізується на виявленні малорозмірних та малопомітних цілей.

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Українське підпілля виявило радіолокаційну станцію Російської Федерації у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму. Про це в середу, 3 січня, повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Агент партизанів знайшов радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. За його інформацією, ймовірно, це мобільна радіолокаційна станція виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М".

"Що характерно, саме цей комплекс спеціалізується на виявленні малорозмірних та малопомітних цілей", — йдеться у повідомленні.

Крим, РЛС, БПЛА, РФ Fullscreen
Партизани виявили радіолокаційний комплекс росіян в Криму

Як наголошують представники підпілля, російські окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх військових та техніки від безпілотників.

Всю інформацію партизани передали Силам оборони України.

Основні тактико-технічні характеристики РЛС "Небо-М":

  • Діапазон хвиль: м, см, дм;
  • Зона виявлення: за дальністю, км: 600; за кутом місця, градусів: 70; за висотою, км: 600;
  • Кількість трас, що супроводжуються: 200;
  • Час розгортання, хв: 15;
  • Середнє напрацювання на відмову, год: 1000.

Нагадаємо, 3 січня в русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля розвідало озброєння військової частини в місті Ногінськ, що в Московській області.

Крім того, 2 січня партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.

Також 2 січня українське підпілля виявило військову техніку Збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в тимчасово окупованому Октябрському в Криму.