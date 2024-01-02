ЗС РФ накопичують військову техніку в Криму: в "Атеш" назвали мету ворога (фото)

Підпілля виявило скупчення російської військової техніки та одиницю з боєприпасами до артилерійських установок.

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Українське підпілля виявило військову техніку Збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в тимчасово окупованому Октябрському в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент у Криму провів успішну розвідку залізничної станції у селищі Октябрське", — йдеться у повідомленні.

Залізнична станція в Октябрському Залізнична станція в Октябрському

Партизани виявили скупчення російської техніку та одну одиницю з боєприпасами до артилерійських установок. В "Атеш" наголосили, що на залізничній станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрямки через великі втрати ворога в техніці та особовому складі.

Також підпілля поділилося координатами залізничної станції в Октябрському — 45.29194383702729, 34.13231011766454.

Селище Октябрське в Криму

В українському підпіллі додали, що на півострові агенти "Атеш" активно ведуть розвідувальну діяльність, а всю зібрану інформацію надсилають Збройним силам України.

Нагадаємо, 30 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли про комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. Партизани зафіксували низку військових об'єктів ворога в Заозерному.

27 грудня в "Атеш" повідомили про розвідку російської радіолокаційної станції в Севастополі. Роботу такого типу систем потрібно ліквідувати для збільшення успіхи українських ракетних ударів та атак БПЛА по військових об'єктах у Криму.