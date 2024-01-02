ВС РФ накапливают военную технику в Крыму: в "Атеш" назвали цель врага (фото)

Подполье обнаружило скопление российской военной техники и единицу с боеприпасами к артиллерийским установкам.

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Украинское подполье обнаружило военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент в Крыму провел успешную разведку железнодорожной станции в поселке Октябрьское", — говорится в сообщении.

Железнодорожная станция в Октябрьском Железнодорожная станция в Октябрьском

Партизаны обнаружили скопление российской техники и одну единицу с боеприпасами к артиллерийским установкам. В "Атеш" отметили, что на железнодорожной станции постепенно накапливают технику для отправки на Херсонское и Запорожское направления из-за больших потерь врага в технике и личном составе.

Также подполье поделилось координатами железнодорожной станции в Октябрьском — 45.29194383702729, 34.13231011766454.

Поселок Октябрьское в Крыму

В украинском подполье добавили, что на полуострове агенты "Атеш" активно ведут разведывательную деятельность, а всю собранную информацию присылают Вооруженным силам Украины.

Напомним, 30 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о комплексной разведке во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. Партизаны зафиксировали ряд военных объектов врага в Заозерном.

27 декабря в "Атеш" сообщили о разведке российской радиолокационной станции в Севастополе. Работу такого типа систем нужно ликвидировать для увеличения успехи украинских ракетных ударов и атак БПЛА по военным объектам в Крыму.