"Там что-то интересное": "Атеш" зафиксировал ряд военных объектов ВС РФ в Крыму (фото, видео)

Российские военные могли расположиться на территории старого санатория в Заозерном. Весь периметр охраняли вооруженные солдаты, рассказали в украинском подполье.

Related video

Украинское подполье провело комплексную разведку во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram" 30 декабря.

"Наши агенты провели большую работу и смогли зафиксировать ряд военных объектов оккупантов в пгт Заозерное неподалеку Евпатории", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что на территории старого санатория может быть расположен личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Подполью было сложно подобраться ближе к российскому объекту, поскольку весь периметр был обставлен вооруженными солдатами на караулах.

Важно

"Чтобы горело в разы больше": "Атеш" разведал российскую РЛС в Крыму (фото)

"Видимо, там что-то интересное. Координаты и детальное описание мы оперативно переслали Силам Обороны Украины", — отметили в "Атеш".

Кроме этого, подполье разведало морскую линию обороны. Удалось выяснить, что весь пляж от Заозерного до озера Соленое перекопан и охраняется, тогда как блиндажи появляются ближе к поселку. В самом Заозерном партизаны разведали места дислокации личного состава и выгрузки боеприпасов.

Морская линия обороны ВС РФ на карте

В подполье отметили, что российские военные ведут себя скрытно и не доверяют местному населению. Зато "Атеш" тщательно фиксирует все, что может заинтересовать ВСУ для деоккупации областей и Крыма.

Напомним, 28 декабря стало известно, что украинское подполье разведало оборонительные сооружения врага во временно оккупированном Черноморском районе Крыма. В "Атеш" отметили, что противник готовится к обороне полуострова.

26 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке территории 68-го морского инженерного полка в Евпатории в Крыму. Подполье не заметило того, что объект находится под охраной.