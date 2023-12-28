ВС РФ начали рыть окопы в Крыму: в "Атеш" рассказали, к чему готовится враг (фото, видео)

Российские оборонительные сооружения в Крыму не пригодны к использованию по назначению и не смогут никого остановить, рассказали в украинском подполье.

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Украинское подполье разведало оборонительные сооружения Вооруженных сил Российской Федерации в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" демонстрирует оборонительные сооружения р*шистов в Черноморском районе Крыма", — говорится в сообщении.

Партизан показал окопы врага в населенном пункте Окуневка, что на западном берегу полуострова. Таким образом противник готовится к обороне Крыма. Координаты оборонительных сооружений — 45.367558, 32.780489.

"Как можно увидеть, такие сооружения не пригодны к использованию по назначению. И никого не смогут остановить!" — отметили в подполье.

Напомним, 27 декабря партизанское движение "Атеш" разведал российскую радиолокационную станцию (РЛС) в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Ликвидация такого типа систем нужна для увеличения успеха украинских ракетных ударов и атак беспилотными летательными аппаратами по военным объектам врага.

26 декабря партизаны рассказали о разведке территории 68-го морского инженерного полка в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Агенты движения зафиксировали отсутствие караула и каких-либо других признаков охраны объекта. Кроме этого, в ноябре "Атеш" зафиксировал размещение 50-60 единиц военной техники, ПМП, лодки-толкатели серии БМК на тягачах, более 30 понтонных секций ПМП без тягачей и палатки для проживания личного состава.