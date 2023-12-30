"Там щось цікаве": "Атеш" зафіксував низку військових об'єктів ЗС РФ в Криму (фото, відео)

Російські військові могли розташуватися на території старого санаторію в Заозерному. Весь периметр охороняли озброєні солдати, розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля провело комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram" 30 грудня.

"Наші агенти провели велику роботу та змогли зафіксувати низку військових об'єктів окупантів у смт Заозерне неподалік Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що на території старого санаторію може бути розташований особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Підпіллю було складно підібратися ближче до російського об'єкта, оскільки весь периметр був обставлений озброєними солдатами на вартівнях.

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"Щоб палало у рази більше": "Атеш" розвідав російську РЛС у Криму (фото)

"Мабуть, там щось цікаве. Координати та детальніший опис ми оперативно переслали Силам Оборони України", — наголосили в "Атеш".

Крім цього, підпілля розвідало морську лінію оборони. Вдалося з'ясувати, що весь пляж від Заозерного до озера Солене перекопаний та охороняється, тоді як бліндажі з'являються ближче до селища. У самому Заозерному партизани розвідали місця дислокації особового складу та вивантаження боєприпасів.

Морська лінія оборони ЗС РФ на карті

У підпіллі зазначили, що російські військові поводять себе приховано та не довіряють місцевому населенню. Натомість "Атеш" ретельно фіксує все, що може зацікавити ЗСУ для деокупації областей та Криму.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що українське підпілля розвідало оборонні споруди ворога в тимчасово окупованому Чорноморському районі Криму. В "Атеш" зазначили, що противник готується до оборони півострова.

26 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку території 68-го морського інженерного полку в Євпаторії в Криму. Підпілля не помітило того, що об'єкт перебуває під охороною.