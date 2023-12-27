"Щоб палало у рази більше": "Атеш" розвідав російську РЛС у Криму (фото)

Важливо ліквідувати роботу РЛС у Криму, аби збільшити успіх українських ракетних ударів та атак БПЛА по військових об'єктах у Севастополі, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля розвідало російську радіолокаційну станцію (РЛС) у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти у Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси станції радіолокації", — йдеться у повідомленні.

Важливо

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Партизани зазначили, що важливо було ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху українських ракетних ударів та атак безпілотними літальними апаратами по військових об'єктах у Севастополі. В "Атеш" наголосили, що агенти все фіксують та оперативно передають будь-які дані.

У підпіллі поділилися координатами об'єкта — 44.522996, 33.549422.

Російська РЛС у Криму

Партизанський рух "Атеш" наголосив на продовженні розвідки всіх об'єктів Росії, своїм завданням вони назвали оперативне передавання будь-якої інформації, яка допоможе українським військовим деокупувати Крим.

"А так само вітаємо всіх з Новим роком і передаємо полум'яний "привіт" окупантам, бажаємо що цього року у вас все палало в рази більше, і ми в цьому допомагатимемо", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 26 грудня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення ешелону з військовою технікою Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Зокрема, було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки, командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131.

Того ж дня стало відомо про розвідку партизанами території 68-го морського інженерного полку в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Підпілля зафіксувало відсутність варти та будь-яких ознак охорони.