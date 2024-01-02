Відповідь на ракетний терор: "АТЕШ" передав ЗСУ координати ППО біля Кримського мосту (відео)

Партизанам вдалося виявити, що в районі мосту розміщено 2 розрахунки ППО, якими росіяни намагаються захиститися від ударів ЗСУ.

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Партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту. Про це повідомляють в Telegram-каналі Військового руху українців і кримських татар.

"Відповіддю на російський ракетний терор по мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян", — ідеться в публікації. Зазначається, що агенти "АТЕШ" активно цьому сприяють.

За даними авторів публікації, вдалося виявити, що в районі Керченського мосту розміщено 2 розрахунки ППО, якими росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ.

За словами аналітика Бреді Африка, РФ встановила додаткові загородження біля Кримського мосту. На опублікованих супутникових знімках видно, що окупанти прибирають наслідки стихійного лиха біля Кримського мосту і будують нові перепони.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що український HIMARS знищив уже п'ятий за два тижні ЗРК "Бук-М1-2". Під час розвідки оператори 3-го окремого полку ССО помітили пускову установку разом зі станцією виявлення і цілевказівки 9С36, які входили до складу комплексу.

Також повідомлялося, що всі 39 систем HIMARS, які є в України, все ще цілі. Українській РСЗВ вдалося втекти з-під вогню під час нещодавньої атаки.