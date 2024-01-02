Захищаються від дронів: РФ встановила додаткові загородження біля Кримського мосту (фото)

Супутникові знімки показують, що окупанти прибирають наслідки стихійного лиха біля Кримського мосту й будують нові.

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Росія встановила більше барʼєрів на шляху до Кримського мосту, щоб захиститись від українських морських дронів. Про це повідомляє аналітик Бреді Афрік в Х ( раніше Твіттер).

Супутниковий знімок від 31 грудня показує, що окупанти встановили додаткові барʼєри біля Кримського мосту. Очевидною метою росіян є захист від українських морських дронів, стверджує Бреді Афрік.

Біля Кримського мосту зʼявились нові загородження Фото: Planet

Варто зазначити, що після шторму в Чорному морі біля Кримського мосту знесло низку перешкод, які б мали блокувати шлях до мосту. Більшість барж віднесло хвилею. Також внаслідок шторму на окупованому півострові постраждали інші укріплення військ РФ на береговій лінії. Станом на 24 грудня ворог ще прибирав наслідки від удару стихії в районі Кримського мосту.

Супутниковий знімок за 24 грудня Фото: скриншот

Також у фейсбуці СБУ оновила обкладинку сторінку на Кримський міст, що горить, з написом "2024 to be continued". Голова СБУ Василь Малюк прямо заявляє, що СБУ готує "сюрпризи" для окупантів.

Оновлена обкладинка СБУ

Нагадаємо, 15 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Кримський міст хотіли збудувати ще за царя Миколи ІІ, а потім і Сталіна.

20 грудня журналісти показали, які версії дронів Magura є на озброєні в української армії.