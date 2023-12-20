"Вистачить на весь флот РФ": у NYT показали, які версії дронів Magura є у ЗСУ (фото)

За словами експертів, панування Росії на Чорному морі закінчилося — флот РФ змушений був залишити бухти окупованого Кримського пів острова.

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Використання морських дронів українськими Силами оборони вказує шлях вперед до перемоги України над Росією. Таку характеристику українському озброєнню дала американська The New York Times.

Як зазначає видання, ідея, яку просуває український президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден, полягає в тому, щоб доповнити озброєння, яке надають західні союзники, бойовою технікою українського виробництва, зокрема такими інноваційними розробками, як флот морських дронів Magura V5.

Таким чином, зазначають експерти NYT, обидві адміністрації планують створення спільних підприємств американських та українських виробників зброї. Саме з керівниками американських військових підрядників і зустрічався Зеленський під час останнього візиту до США.

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"Дехто в американських збройних силах хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії "утримувати і будувати" — зосередитися на утриманні території, яку вона має зараз, і нарощуванні здатності виробляти власну зброю впродовж 2024 року", — акцентують у NYT.

Цю саму програму підтримав Білий дім, який заявив після скликання в грудні конференції з питань вітчизняної оборонної промисловості України, що мета полягає в тому, щоб "розвинути надійну і самостійну українську оборонно-промислову базу, яка відображає інноваційну культуру України та забезпечує матеріали для невідкладних військових потреб". З цією метою Держдепартамент направить свого радника до Міністерства оборони України.

ВПК України

За інформацією NYT, військові заводи в Україні колись були наріжним каменем радянської військової промисловості, виробляючи, зокрема, літаки і міжконтинентальні балістичні ракети. І хоча за роки незалежності ВПК країни занепав, за словами українського військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, на якого посилається видання, вітчизняні виробники зброї забезпечили близько 20% потреб української армії з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

"Україна виробляє бронетехніку і танки, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкові ракети з лазерним наведенням. Однак її найбільший потенціал видно в бойових випробуваннях інноваційних систем, які можуть перевершити стару військову техніку", — каже військовий експерт.

Як вважають аналітики NYT, у доступному для огляду майбутньому Україні доведеться значною мірою покладатися на власне військове виробництво у війні проти Росії, яка є істотно густонаселенішою і має набагато більший промисловий потенціал.

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"Оскільки український наступ на суходолі зараз застопорився, мета полягатиме в тому, щоб створити досить реальну загрозу за допомогою дронів і ракет великої дальності, щоб з'явилася можливість для змістовних переговорів із Росією наприкінці наступного року або у 2025 році", — вважає видання.

"Панування Росії на Чорному морі закінчилося", — експерт

Саме так охарактеризував ситуацію з Чорноморським флотом Росії Сідхарт Каушал, науковий співробітник і експерт з морської могутності Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні. Він зауважив, що безумовно дрони не замінять великі надводні кораблі. Однак, як наголосив експерт, "здатність турбувати і завдавати значної шкоди суднам, що мають непропорційно високу ціну, є вражаючою віддачею від інвестицій".

NYT нагадує, що Україна в бойових діях на морі застосувала новий клас військово-морської зброї — вибухові морські дрони. Вони поділені на кілька видів:

тільки розвідувальні, оснащені камерою;

дрони з механізмом для скидання мін на шляху російських кораблів;

дрони-камікадзе з фугасним БП.

Як стало раніше відомо кореспондентам NYT, у Києві реалізуються дві виробничі програми: одна перебуває у віданні військової розвідки, а інша — внутрішньої розвідки. Водночас представники української розвідки дозволили оглянути майстерню і місце зберігання дронів із вимогою не розголошувати їх місцезнаходження. За словами представників військової розвідки, мета полягала в тому, щоб продемонструвати українську самостійність, поки Конгрес розглядає питання про надання більшої військової допомоги Україні.

За даними ВМС України, пише NYT, за рік з моменту виходу в Чорне море дрони пошкодили і потопили десятки російських кораблів і, поряд із ракетами, наданими Заходом, зіграли роль у примусі Росії вивести судна із Севастопольської гавані.

"Ні в кого немає такого досвіду використання морських дронів, як у нас. Немає ні інструкторів, ні підручників. Зараз ми пишемо ці книги", — сказав "Тринадцять", пілот морського дрона.

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Нагадаємо, бійці української військової розвідки нещодавно отримали нові ударні безпілотники і випробували їх на військових об'єктах у Росії. Апарати, за словами військових, показали велику ефективність.

Фокус раніше писав про ідею Міноборони України компенсувати дронами дефіцит артилерійських снарядів. Експерти впевнені, що БПЛА можуть лише доповнити роботу артилерії, але не замінити її.