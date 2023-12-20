Уже випробували на військових об'єктах РФ: ГУР отримало нові безпілотники, — ЗМІ

За словами журналістів, використання нових БПЛА дало змогу отримати чимало важливої інформації про розташування підрозділів ЗС РФ.

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Головне управління розвідки Міноборони України отримало нові безпілотники, які вже були випробувані на військових об'єктах Російської Федерації. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на джерело в українських спецслужбах.

За словами джерела, нові БПЛА показали себе в роботі дуже ефективно.

"Була дуже ефективна робота, розтягнута в часі. Це дало змогу отримати чимало цікавої та важливої інформації про розташування підрозділів збройних сил агресора, особливо засобів ППО", — сказав представник українських спецслужб.

Журналісти заявили, що звернулися до ГУР по офіційний коментар, однак там ані підтвердили, ані спростували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що БПЛА 19 грудня атакували Москву. Унаслідок події три аеропорти закрито. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в окрузі відбито атаку безпілотників. Також Собянін зазначив, що за попередньою інформацією внаслідок падіння дронів руйнувань і постраждалих немає. Утім, на місці працюють екстрені служби.

Пізніше ЗМІ повідомили, що аеропорти Москви і Брянської області дронами атакували бійці ГУР. Операція української військової розвідки, як повідомляють журналісти з посиланням на джерела, може ще тривати.