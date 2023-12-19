"Більше, ніж до повномасштабного вторгнення": РФ наростила виробництво ракет, — ГУР (відео)

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що РФ, незважаючи на збільшені темпи виробництва, не може накопичувати озброєння, оскільки постійно атакує Україну.

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Росія виготовляє більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов під час ефіру національного телемарафону.

Він заявив, що виробництво озброєнь країни-агресора залежить від номенклатури. Так, у плані безпілотників видно, що росіяни просунулися. Також збільшилося ракетне виробництво.

За його словами, РФ, незважаючи на збільшені темпи виробництва, не може накопичувати озброєння, оскільки постійно атакує Україну.

"Так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення... але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України", — сказав Юсов.

За його словами, робота російського оборонно-промислового комплексу зараз іде на покриття витрат типів і видів озброєнь, які застосовуються у війні проти України. Наразі в ГУР не можуть говорити про накопичення і відновлення в Російській Федерації того рівня накопичення озброєнь, який був до повномасштабного вторгнення. Принаймні, за більшістю номенклатури.

Андрій Юсов про виробництво озброєнь у РФ (дивитися з 15 хвилини)

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знищила майже 90% регулярної армії Росії. За його словами, не зовсім коректно говорити про те, що плани Сил оборони провалилися, адже противник щодня зазнає колосальних втрат.